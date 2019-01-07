Tefecilere Dev Operasyon: 10 Gözaltı

Tekirdağ
'ın Çorlu
İlçesinde tefecilere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 10 kişi yakalandı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda belge, senet ve silah ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu İlçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polis
ekipleri tarafından operasyon düzenlenen 15 adreste Ş.T., M.K., M.K., G.H., İ.C., H.A., H.Ç., Y.Ö., U.G. ve A.Ö. isimli toplamda 10 şahıs gözaltına alındı.
Şok sayıda senet ve silah bulundu
Şahısların ev ve adreslerinde yapılan armalarda ise çok sayıda belge, senet, 2'si ruhsatlı 7 adet tabancaya el konulurken, firar eden 2 şahsın da arandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ