Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu - Son Dakika

Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu

6 saat önce

MERSİN'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu, System.String[]

MERSİN'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri olduğu iddia edilen 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinden çıkan, üzerinde resminin bulunduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket, dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, başka kişilere imzalatılmış 7 dolu senet ve içerisinde alacaklıların çetelesinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinde ele geçirilen, üzerinde resminin olduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
17:30 Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:30 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
17:29 Galatasaray Başkanı Cengiz: Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama... - Son Dakika
17:28 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
17:26 KAEÜ'sinde ISO 27001 BGYS Dış Değerlendirme Gözetim Tetkiki Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]