Son Dakika Haberleri: Tefecilere Kırşehir'de eş zamanlı operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Tefecilere Kırşehir'de eş zamanlı operasyon

Tefecilere Kırşehir'de eş zamanlı operasyon

22 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de haksız kazanç elde ederek bir çok kişiyi mağdur eden tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tefecilere Kırşehir'de eş zamanlı operasyon, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de haksız kazanç elde ederek bir çok kişiyi mağdur eden tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda N.K., G.K., H.K.,E.K.,K.A., ikametlerinde yakalandı.


Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda; Noter Satış Belgesi, Türk Lirası, Euro, Kama, Tabanca, Tüfek ve çok sayıda borç senedi ele geçirildi. Polis tarafından tefecilik yaptıkları belirlenen şüpheliler, vatandaşa faizle para verdikleri silahla tehdit, birden fazla kişi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, suçlardan ifadeleri alındı.


Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru
Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tefecilere Kırşehir'de eş zamanlı operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]