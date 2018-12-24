Tefecilere Operasyon: 14 Gözaltı
1 saat önce
Tefecilere operasyon: 14 gözaltıVAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 aylık çalışma neticesinde "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Tefecilere operasyon: 14 gözaltı
VAN - Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince 3 aylık çalışma neticesinde "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birtakım ihbar ve şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma yapıldığı belirtildi. 3 aylık çalışma neticesinde kentte faaliyet gösteren oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptıkları tespit edilen 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise 3 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:09 Kaynak: İHA
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