Tefecilere savaş açan Savcı Sayan Ağrılılardan destek istedi - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, emniyet yetkililerinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Ağrılılara destek çağrısında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın geçtiğimiz günlerde 'tefecilere savaş açtım' söyleminin ardından Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tefecilik suçu işlediği tespit edilen 4 kişi göz altına alınmış ve evlerinde yapılan aramalarda da birçok çek, tapu ve nakit para ele geçirilmişti. Başkan Sayan da sosyal medya hesabından Ağrılı vatandaşların emniyet birimlerine destek olmalarını istedi. Sayan, sosyal medya hesabından Ağrılı vatandaşlara seslenerek şu çağrıda bulundu:

"Her gün bize onlarca mesaj çekip, tefecilerden bıktık, yandık diyen Ağrılı hemşerilerime sesleniyorum: Jandarma, emniyet ve savcılık tefeciler konusunda müthiş çalışmalar yapıyor. Siz de ifadeye çağrıldığınızda korkmayın, cesur olun ve suçlarını yüzüne vurun. Yoksa ucuz kurtulurlar," - AĞRI