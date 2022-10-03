Denizli'de 'Tefecilik' suçunun işlendiğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri, kent merkezinde çalışmalarını genişletti. Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para verip, borçları karşılığında senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Denizli 'de paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para veren tefecilere yönelik 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tefecilere yönelik 8 ayrı adreste operasyon; 2 tutuklama - Son Dakika

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