Tefecilerin evinden servet çıktı - Son Dakika
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Tefecilerin evinden servet çıktı

26.04.2022 11:10
Tefecilerin evinden servet çıktı

Adana'da 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 tefeciden 15'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'da 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 tefeciden 15'i düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların evlerinde 50 bin lira para ve 11 milyon 512 bin lira değerinde 124 senet ele geçirildi.

Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 kişiye yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 milyon 512 bin 340 TL değerinde 124 senet, 5 çek, 50 bin 535 TL, 3 ruhsatsız tabanca, 28 adet Kalaşnikof mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, farklı kişilere ait tapu ve fotokopileri, alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. - ADANA

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Türk Lirası, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tefecilerin evinden servet çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tefecilerin evinden servet çıktı - Son Dakika
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