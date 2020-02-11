Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin - Son Dakika

Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin

6 saat önce

Mersin'de tefecilik ve pos tefeciliği yoluyla milyonlarca lira kazanç elde eden ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı.

Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin, System.String[]

Mersin'de tefecilik ve pos tefeciliği yoluyla milyonlarca lira kazanç elde eden ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı. MASAK raporunda şahısların hesaplarında 94 milyon 850 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik ve post tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 50'si Mersin'de, 9'u Adana, Şanlıurfa ve Tarsus ilçesinde olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüphelinin ise arandığı bildirildi.


288 bin 940 lira para ele geçirildi


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 adet fişek, 38 bin 500 lira para, bin 500 dolar, 82 adet kredi ve banka kartları, pos cihazları, 33 adet düzenlenmiş senet, tefecilikte kullanılan 6 ajanda ve 2 tapu senedi ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında, daha önce de bahse konu yerlerle ilgili 13 iş yerine yönelik operasyonda 41 post cihazı, 16 dizüstü bilgisayar, 288 bin 940 lira para, 140 farklı şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, 2 adet para sayma makinesi, bir adet flaş bellek ile ajanda ele geçirildiği ve 24 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.


94 milyon 850 bin liralık hesap hareketliliği tespit edildi


Şüphelilerin, tefecilik yoluyla 123 şahsı mağdur ettikleri ve bu işlemlerden 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları öne sürülürken, 3 yıllık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 94 milyon 850 bin lira hesap hareketliliği olduğunun tespit edildiği öğrenildi. - MERSİN

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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