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TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI - Son Dakika

TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI

04.08.2021 12:14

ADANA'da tefecilik yapan çeteye yönelik operasyonda, daha önce 215 bin lirasını kaptırdığı çalışanı Ramazan Çimen'in koronavirüs hastasından aldığı tükürükle kendisini öldürmek istediğini öne süren İbrahim Ü.?nün de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı.

ADANA'da tefecilik yapan çeteye yönelik operasyonda, daha önce 215 bin lirasını kaptırdığı çalışanı Ramazan Çimen'in koronavirüs hastasından aldığı tükürükle kendisini öldürmek istediğini öne süren İbrahim Ü.?nün de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı. İbrahim Ü.?nün iş yerinde yapılan aramada, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin arkadaşı ve savaşçısı Turgut Alp'in, kendi adıyla özdeşleşmiş baltası ele geçirildi. İbrahim Ü.?nün, bu baltayla ağına düşürdükleri kişileri tehdit ettiği öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Çeteye üye oldukları iddia edilen 17 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Dün, sabahın ilk saatlerinde 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 121 bin 940 TL, 235 bin 608 dolar ve 8 bin 500 euro, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 2 milyon 350 bin TL değerinde çek ve senet, farklı kişilere ait 20 tapu belgesi, pos cihazı ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

TURGUT ALP BALTASIYLA TEHDİT

Şüphelilerden İbrahim Ü.'nün iş yerinden Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman Bey'in yakın arkadaşı ve savaşçısı Turgut Alp'in, kendi adıyla özdeşleşmiş baltası ile özel yapım bıçak ele geçirildi.

BALTANIN SAHİBİ 'KORONA TÜKÜRÜĞÜ' MAĞDURU

İbrahim Ü.?nün, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi çalışanı Ramazan Çimen'e kaptıran kişi olduğu belirtildi. İbrahim Ü., Çimen'in bir koronavirüs hastasından aldığı tükürükle öldürülmek istendiğini, sonrasında da tehdit mesajlarına maruz kaldığını ifade etmişti. İbrahim Ü.?nün, şikayeti üzerine 14 Temmuz'da gözaltına alınan Çimen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çimen, adliyeye sevk edildiği sırada İbrahim Ü.?nün tefeci olduğunu öne sürmüştü.

Ağına düşürdüğü kişileri bu baltayla tehdit ettiği öne sürülen İbrahim Ü.'nün, ifadesinde, "Baltayla bahçedeki odunları kesip, bıçakla da elma soyup yiyorum? dediği belirtildi.

TEFECİLİĞİ KAMUFLE ETMEK İÇİN FARKLI İŞLER YAPTIKLARI İDDİASI

Emlak ofisi, oto galeri, hırdavat ve pazarlamanın yanı sıra taksicilik yaparak tefeciliği kamufle etmeye çalışan şüphelilerin günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı.

Operasyonda gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI
TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI

Osmanlı Beyliği, Ramazan Çimen, Ertuğrul Gazi, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEFECİLERİN İŞ YERİNDEN 'TURGUT ALP BALTASI' ÇIKTI - Son Dakika


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