Tefecilerin not defterlerinde 3 milyon 750 bin lira alacak çıktı - Son Dakika

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı. Tefecilerin not defterlerinde 3 milyon 750 bin lira alacak çıktı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 şüpheli şahsın evlerinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde, içerisinde 3 milyon 750 bin lira alacak yazılan 3 not defteri, bir ajanda, bir senet karnesi, 9 kişiye ait 12 senet ve 5 adet muhtelif not kağıtları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edilmiş, bir şahıs adli kontrol ile serbest bırakılmış, bir şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT