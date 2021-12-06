Tefecilerin üzerinden 5 mağdur adına düzelenmiş 635 TL'lik senet çıktı - Son Dakika

Denizli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerinden 5 mağdur adına düzenlemiş 635 bin TL'lik senet ele geçirildi.

Denizli'de 'Tefecilik' yapmak suretiyle haksız kazanç elde ederek vatandaşları mağdur eden şüpheli ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, faiz karşılığı borç para vererek veya taksitle araba satıyormuş gibi sattıkları araçların devrini aracı alan kişilere devretmeyerek, araç satışları ile ilgili düzenlenen senetleri aracın borcunun bitmesine rağmen şahıslara vermeyerek icra takibi başlatmak suretiyle tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl genelinde belirlenen 7 ayrı adrese yapılan şafak operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 mağdur vatandaşlar adına düzenlemiş toplam 635 TL meblağlı senet, 1 adet üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş para alışverişini gösteren doküman, 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 1 adet tabanca malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Tefecilik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

(Mehmet Barlas/ İHA)