'Tefecilik' davası sanığı: WhatsApp görüşmelerinin kayıtları uydurma - Son Dakika

BURSA'da, 'tefecilik' ve 'silahla yaralama' dahil çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen, 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık avukat Hakan Kaygısız, duruşmada, avukatının Android işlemcili bir telefon kullanmasına rağmen sunulan kayıtların IOS işlemcili telefon üzerinden gerçekleştiğini belirterek, sahte bir görüşme kaydını da örnek olarak mahkemeye sunulduğunu, böylelikle kendisine kumpas kurulduğu söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan Kaygısız'ın yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaptığı iddiası üzerine harekete geçip, çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takibin ardından avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik', 'ateşli silahla yaralama', 'zorla senet imzalatma', 'yağma', 'şantaj', 'suç üstlenme' gibi suçlara da karıştığı ileri sürüldü. Avukat Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 aydır süren davada 2 tutuklu, 7'i ise tutuksuz bulunan sanıkların yargılanmasına devam edildi.
Diğer tutuklu sanık Mustafa Demir de suçsuz olduğunu öne sürüp, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğuna ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, ayrıca talep üzerine WhatsApp görüşmelerinin gerçekliğinin araştırılması için bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.