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"Tefecilik" operasyonu

17 dakika önce

Edirne merkezli düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edirne merkezli düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı "tefecilik ve yağma" suçlarına karışan şüphelileri yakalamak amacıyla Edirne merkezli Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 35 bin lira değerinde 11 ilamsız ödeme emri, 150 bin lira değerinde 6 dolu senet, bir ruhsatsız tabanca, 197 fişek, 31 bin lira para, 4 cep telefonu, 3 bıçak, 9 banka dekontu, 4 vadeli hesap cüzdanı, 12 tapu senedi ve elektronik aletler ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O. ve O.K. tutuklandı.
M.D, A.K. ve Ü.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tefecilik operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:23 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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