Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga - Son Dakika

Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 17 Mart'ta başlayan tefecilik operasyonunda 3'üncü dalgada 6 şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA - Muğla'da 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda 3'üncü dalgada aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Mart tarihinde Marmaris, Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dosya savcısının talimatı sonrası Menteşe ilçesinde aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu M.T., M.A.G., S.A., N.İ., A.G. ve A.R.T. isimli 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve ikametlerinde aramaların devam ettiği, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı.