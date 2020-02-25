Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Kandıra'da tefecilik yaptığı tespit edilen 7 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, tapu, araç satış sözleşmesi ile 2'şer adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kandıra Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.A, A.D, C.O. ve T.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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