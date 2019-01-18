Son Dakika Haberleri: Tefecilik Operasyonunda 7 Zanlı Adliyede

Tefecilik Operasyonunda 7 Zanlı Adliyede

16 dakika önce

Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edildi.

Tefecilik Operasyonunda 7 Zanlı Adliyede, System.String[]
Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakılırken, geride kalan biri kadın olmak üzere 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Bartın Adliyesine getirildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri devam ediyor. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa
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