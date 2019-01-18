Tefecilik Operasyonunda 7 Zanlı Adliyede

Tefecilik operasyonunda 7 zanlı adliyedeBARTIN - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 10 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edildi.

Tefecilik operasyonunda 7 zanlı adliyede



BARTIN - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 10 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilde tefecilik yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakılırken, geride kalan biri kadın olmak üzere 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Bartın Adliyesine getirildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü

Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi