Tefecilik Operasyonunda 7 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
1 saat önce
Tefecilik operasyonunda 7 zanlıdan 4'ü tutuklandıBARTIN - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tefecilik operasyonunda 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
BARTIN - Bartın
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilde tefecilik yaptıkları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen biri kadın olmak üzere 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.B., V.B., T.M. ve H.D'nin tutuklu yargılanmasına karar verilirken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tefecilik iddiasıyla 10 kişi göz altına alınmış, zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 7 zanlı ise adliye çıkartılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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