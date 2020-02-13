Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda usulsüz senet, doküman, dijital malzeme ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.