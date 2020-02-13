Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

7 saat önce

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda usulsüz senet, doküman, dijital malzeme ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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