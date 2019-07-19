Tefecilik operasyonunda 9 gözaltı
1 saat önce
Gaziantep'te polisin eş zamanlı yaptığı tefecilik operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
'te polisin eş zamanlı yaptığı tefecilik operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'tefecilik' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. 9 ev ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, mağdurlara ait olduğu saptanan çok sayıda tapu, senet ve evrak ele geçirilerek 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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