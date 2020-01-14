Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

11 dakika önce

Zonguldak merkezli 3 ilde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Tefecilik operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, System.String[]

Zonguldak merkezli 3 ilde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından M.K, B.K, H.Ç, F.K, S.K, Ü.K, A.Ş.K, H.K, Ş.Ç, K.K. ve S.S, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Bu arada, şüphelilerden bazıları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, H.Ç, S.K, Ü.K, K.K, A.Ş.K. ve F.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, çok sayıda senet, alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve satış sözleşmelerinin yanı sıra 53 bin 650 lira, 110 avro, 1100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, bir pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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