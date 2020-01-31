Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

7 saat önce

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda A.K, Ş.Y.A. ve A.Y.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, ev tapuları ve notlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Ş.Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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