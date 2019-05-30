Son Dakika Haberleri: Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler 3'erli gruplar halinde birer gün arayla uyuşturucu ve tefecilik suçlamalarıyla Bozüyük adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Dünkü ilk mahkeme sonrasında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer taraftan bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilerek tefecilik suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.S. ve S.B. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı da 3'e yükselmiş oldu. Şüphelilerden S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:56 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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