Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:56 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler 3'erli gruplar halinde birer gün arayla uyuşturucu ve tefecilik suçlamalarıyla Bozüyük adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Dünkü ilk mahkeme sonrasında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilerek tefecilik suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.S. ve S.B. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı da 3'e yükselmiş oldu. Şüphelilerden S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK
Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar
GASPÇIYA BEYZBOL SOPALI İLE DİRENİŞ
Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı
Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler