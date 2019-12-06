Son Dakika Haberleri: Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika

Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen iki şahıs tutuklandı.

Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen iki şahıs tutuklandı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Aralık 2019 Perşembe günü tefecilik yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskında tefecilik suçundan üç şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken iki şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Aralık, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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