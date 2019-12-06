Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen iki şahıs tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen iki şahıs tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Aralık 2019 Perşembe günü tefecilik yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskında tefecilik suçundan üç şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken iki şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP
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