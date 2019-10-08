Son Dakika Haberleri: Tefecilik yapan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Tefecilik yapan şüpheli tutuklandı

Tefecilik yapan şüpheli tutuklandı

2 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tefecilik yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde tefecilik yaptığı tespit edilen N.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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