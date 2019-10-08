Tefecilik yapan şüpheli tutuklandı
2 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde tefecilik yaptığı tespit edilen N.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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