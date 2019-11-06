Son Dakika Haberleri: Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı
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Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı

7 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı.

Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı.

Ceyhan Emniyet İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen O.B.'nin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, bazı kişilere ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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