Tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı

03.04.2022 10:31
Tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı

Antalya'da ve İstanbul'da eş zamanlı olarak 'tefecilik' yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Antalya'da ve İstanbul'da eş zamanlı olarak 'tefecilik' yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çok sayıda tapu, ruhsat, sözleşme ve benzerleri ile ateşli silah ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kemer ilçesi ve İstanbul'da haksız kazanç sağlamak için ileri bir tarihte faizli şekilde geri ödenmek üzere para verme ve ileri tarihli bir senedi veya çeki vadesinden önce belli bir iskonto uygulayarak kırdırma yöntemiyle tefecilik suçu işlendiği bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde görünürde galerici, manav ve rent a car olarak faaliyet gösteren şüphelilerin para hareketlerinin ve tapu kayıtlarının incelenmesinde 120-130 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmesi üzerine Antalya'da 9, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 11 ayrı adreste 28 Mart Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, 10 adet tapu senedi, 52 adet senet, bin 35 adet fatura, makbuz ve satış sözleşmesi, 97 adet noter vekaletname ve satış sözleşmesi, 1 adet ajanda, 4 adet alacak-verecek listesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 28 adet kuru sıkı tabanca mermisi, el yazısı ile yazılmış adi sözleşmeler ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumana sevk edildi. - ANTALYA

Tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı
Tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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