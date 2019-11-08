Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ile L.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 58 kişi adına düzenlenmiş senet, alacaklı listesi, 4 tapu senedi, tabanca ve 246 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin 'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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