Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı

27.05.2022 15:30
Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Aldığı ihbarlar üzerine harekete geçen KOM ekipleri M.G., isimli şahsı faizle para sattığı, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Tunceli'de bir araçta cinsel içerikli ürünler ele geçirildi Tunceli'de bir araçta cinsel içerikli ürünler ele geçirildi Tunceli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Tunceli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tefecilik yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement