Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz - Son Dakika

Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz

29.10.2020 07:27
Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz, System.String[]

MERSİN'de, nakliye firması sahibi İlyas Şengül'den 3 milyon TL faiz aldıkları öne sürülen galerici kardeşler Necat ve Fetullah Yıldırım, asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etti.

MERSİN'de, nakliye firması sahibi İlyas Şengül'den 3 milyon TL faiz aldıkları öne sürülen galerici kardeşler Necat ve Fetullah Yıldırım, asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etti. Fetullah Yıldırım, Şengül'ün kendilerine ait TIR'ları yabancı plaka takarak satmaya çalıştığını öne sürdü.

Nakliye firması sahibi İlyas Şengül, 2019 yılında maddi problemler nedeniyle kentte galericilik yapan Necat ve Fetullah Yıldırım kardeşlerden farklı zamanlarda yaklaşık 10 milyon TL borç aldığını, borcunu 3 milyon TL faizle geri ödediğini iddia etti. Şengül, 40 bin dolar borcunun kaldığını, Yıldırım kardeşlerdeki 700 bin dolarlık çek ve senetleri geri alamadığını öne sürdü. Yine iddiasına göre, senetleri işleme koyan Necat ve Fetullah Yıldırım kardeşler, Şengül'ün tüm mal varlığını haczetti. İlyas Şengül'ün şikayeti üzerine Mersin polisi, Yıldırım kardeşlerin iş yerinde arama yaptı. Aramada, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi, kardeşler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılan kardeşler, iddia edilenin aksine asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

'BİZE AİT 5 TIR'I SATIŞA ÇIKARDILAR'

İlyas Şengül ve nakliye işi yapan ağabeylerine ait Medyatrans firması ile 8 yıldır çalıştıklarını belirten Fetullah Yıldırım, "Medyatrans şirketinden 10 TIR satın aldım. 5'ini devir teslim aldım. 10 adet TIR'ın parasını peşin olarak hesaplarına yatırdım. Ancak şirket tarafından bana verilecek olan TIR'ların hacizli olduğunu öğrendim. 5 adet TIR'ın devrini verdiler, diğer 5 tanesini hala alamadık. TIR'larla yük taşıdıkları için bekledik. Bu durum dışında da sürekli benden borç para aldılar. Bu şekilde iyi niyetimizi suistimal ettiler. Yurt dışına çıkartılan ve bize satışı yapılmasına rağmen devredilmeyen TIR'lara sahte yabancı plaka takıp satmaya kalkmışlar. Halen yurt dışında 14 TIR'ları bulunuyor. Bu TIR'ları da satışa çıkartmışlar. Bunlar bilirkişi raporu ile sabittir. 45 bin 500 dolar da nakit para alacağımız var. Ne paramızı alabildik ne de bize satışı yapılan 5 TIR'ı. Asıl mağdur biziz. Evlerinin elektriği kesilecekti bizden borç istediler verdik. Bunlardan kurtulmak için alacağımızın bir kısmından feragat ettik. Biz hep iyi niyetli davrandık. Bizi tefeci diye şikayet ettiler. İşyerimize polis gelip arama yaptı. Karakola gidip ifade verdik. Bizi tutuklatıp şantaj yapmak istediler. Bizim tefecilikle ilgimiz yok. Biz ticaret yaptık. TIR karşılığı para verdik. Ne paramızı alabildik ne de satın aldığımız TIR'ları. Ortada bir mağdur varsa o da biziz " diye konuştu.


Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz

Türk Lirası, Mersin, Faiz, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun         
07:24
Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor         
00:32
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi         
22:53
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma         
00:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 07:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei