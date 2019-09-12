Son Dakika Haberleri: Tefecilikten alındılar, "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tefecilikten alındılar, "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

1 saat önce

Tefecilikten alındılar, "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Tefecilikten gözaltına alınan 13 kişi gözaltındaBURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen...

Tefecilikten alındılar, "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

Tefecilikten gözaltına alınan 13 kişi gözaltında

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahıslar gazetecilerin neden yaptınız sorusuna ise "Allah'ın dediği olur" diyerek cevap verdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında arama kararı bulunan 14 şahıstan 13'ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede kendilerini görüntülemek isteyen gazeteciler şüphelilere söz konusu suçu neden işlediklerini sordu. Şüpheliler gazetecilerin sorusuna "Allah'ın dediği olur" diyerek cevap verdi.

Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Tefecilikten alındılar, Allah'ın dediği olur diyerek adliyeye girdiler

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler
PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tefecilikten alındılar, "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]