Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından "şeref" çıkışı - Son Dakika
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Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından "şeref" çıkışı

09.03.2022 08:49
Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından "şeref" çıkışı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tefecilikten gözaltına alınan kadından "şeref" çıkışı Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı Operasyonda gözaltına alınan şüpheli kadın basın mensuplarına "Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var"...

Tefecilikten gözaltına alınan kadından "şeref" çıkışı

Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli kadın basın mensuplarına "Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var" diye seslendi

ADANA - Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüpheli kadın "Herkesin kendine göre şerefi namusu var" diye seslendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir şikayet üzerine tefecilik yaptığı öne sürülen bir grubu takip etmeye başladı. Polis 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların maddi olarak zor durumda olan 52 vatandaşa yüksek faizle para verip, karşılığında çek ve senet aldıklarını, bu yöntemle 70 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Polis bu tespitleri üzerine tefeciliğe karıştığı öne sürülen 14 zanlıyı belirledi. Zanlıların yakalanması için bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi. Zanlı kadınlardan biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var" diye seslendi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından şeref çıkışı
Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından şeref çıkışı
Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından şeref çıkışı
Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından şeref çıkışı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından 'şeref' çıkışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tefecilikten gözaltına alınan kadından "şeref" çıkışı - Son Dakika
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