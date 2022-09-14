TEFECİNİN EVİNDEN 5,3 MİLYON LİRALIK SENET ÇIKTI

KÜTAHYA'da yüksek faiz karşılığı para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen H.I.A., (31) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 5,3 milyon liralık 170 senet, borç ve alacakların yazıldığı ajanda ve not kağıtları ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.A.?nın kent merkezi ve ilçelerde yüksek faiz karşılığı para vererek tefecilik yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen H.I.A.?nın 26 kişiye daha yüksek faizle para verdiği belirlendi. Mahkeme kararıyla evine baskın yapılan H.I.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda farklı isim ve miktarların yazılı olduğu toplam 5 milyon 397 bin 575 liralık 170 adet senet, borçlu kişilere ait bilgi ve hesapların yer aldığı 2 ajanda, borç alacak ibareleri bulunan not kağıdı,7 bin 100 lira para, laptop ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen H.I.A., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)