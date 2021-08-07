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TEFENNİ İLÇESİ BEYKÖY YAYLASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

TEFENNİ İLÇESİ BEYKÖY YAYLASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

07.08.2021 00:21
TEFENNİ İLÇESİ BEYKÖY YAYLASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bugün öğle saatlerinde Tefenni İlçesi Beyköy Yaylasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bugün öğle saatlerinde Tefenni İlçesi Beyköy Yaylasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Saat 12: 30 civarında başlayan yangının bilgisinin verildiği an bölgeye hareket eden Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, havadan ve karadan müdahale edilen söndürme çalışmalarını bizzat alanda takip etti. Yangının söndürülmesi için büyük bir gayret gösteren görevliler ile vatandaşlara teşekkür eden Vali Arslantas, yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları devam ederken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Arslantaş burada yaptığı açıklamada; "Bugün saat 12. 30 civarında Tefenni İlçemizin Yuvalak Köyü ormanında yangın olduğu ihbarı geldi. İhbarın hemen ardından Orman işletme teşkilatımızın personelleri ve arazözleri ile mermer ocaklarındaki iş makinelerimiz, iş adamlarımıza ait iş makinalarımız, çevre belediyelerin itfaiyeleri, Orman Teşkilatımızın helikopteri, jandarmamız, emniyetimizin TOMA'sı, kazması, küreği ve tırmığıyla gelen vatandaşımızla birlikte yaklaşık 400 kişinin gayretleriyle yangın bir buçuk saat içerisinde kontrol altına alındı. Şuanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın yaklaşık 25 hektar alanda etkili oldu. Allah beterinden korusun. Yangına müdahale eden vatandaşlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Tefenni, Burdur, Yangın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TEFENNİ İLÇESİ BEYKÖY YAYLASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEFENNİ İLÇESİ BEYKÖY YAYLASINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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