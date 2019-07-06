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TEFOD fotoğraf eğitimleri başladı

1 saat önce

Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) tarafından temel fotoğrafçılık eğitimleri başladı.

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Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) tarafından temel fotoğrafçılık eğitimleri başladı.

TEFOD kurucu üyesi Güven Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ Fotoğraf Derneğinin 2012 yılında kurulduğunu ve kısa zamanda fotoğraf adına güzel işler başardığını söyledi.

Çelik, dernek olarak fotoğraf eğitimleri düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Sergiler, geziler, fotoğraf eğitimleri düzenlemenin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katkıda bulunup fotoğraf sanatının sevilmesine katkı sağlıyoruz. Dernek olarak Tekirdağ'ın tanıtılması konusunda da kurumlarla gönüllü olarak çalışma yürütüyoruz. Bunların yanı sıra fotoğrafçılık eğitimleri düzenleyerek daha fazla kişiye fotoğrafçılığı sevdirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Dernek üyesi fotoğraf eğitmeni Turhan Durukan da 15. temel fotoğraf eğitim kursuna başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimize başladık. Eğitimlerde 6 hafta boyunca fotoğraf makineleri ve temel fotoğrafçılık ile ilgili konularda teknik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim de vereceğiz. Kursun sonunda katılımcılar makineye daha çok hakim olabilecek. 6 haftanın sonunda kursa katılanlara sertifika da vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:20 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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