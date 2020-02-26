TEFOD'un 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEFOD'un 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

TEFOD'un 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Tekirdağ Fotoğraf Derneğinin (TEFOD) 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

TEFOD'un 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Tekirdağ Fotoğraf Derneğinin (TEFOD) 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Dernek binasından düzenlenen kutlama programına Dernek Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Üzmezoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın güzelliklerini fotoğraflarla yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneğinin 2012 yılında kurulduğunu ve kısa zamanda fotoğraf adına güzel işler başardığını ifade eden Üzmezoğlu, şöyle konuştu:

"Sergiler, geziler, fotoğraf eğitimleri düzenlemenin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katkıda bulunup fotoğraf sanatının sevilmesine katkı sağlıyoruz. Dernek olarak Tekirdağ'ın tanıtılması konusunda da kurumlarla gönüllü olarak çalışma yürütüyoruz. Dernek olarak Kültür Müdürlüğüyle 23 Nisan için çocuk temalı bir fotoğraf çalışması yaparak sergi açmayı düşünüyoruz."

Üzmezoğlu, derneğin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, çektikleri fotoğraflarla şehrin güzelliklerinin geleceğe aktarılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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