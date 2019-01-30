Son Dakika Haberleri: "TEFTİŞÖR" Yarın Akşam Baba Sahne'de

"TEFTİŞÖR" Yarın Akşam Baba Sahne'de

40 dakika önce

Tiyatroadam'ın etkileyici performansıyla, Gogol'ün "Müfettiş" adlı eserinden uyarlanan, kahkahalarla dolu Distopik bir Komedya...

Zaman çizelgesinde askıda kalmış bir zaman…

Ulusların, dillerin ve kavramların birbirine karıştığı, bulaşık bir yer küre…

Tüm kürenin uyum sağladığı "Bulaşık Uluslar Meclisi" teftişi altında uyumsuz bir ülke…

Bu geri kalmış distopya ülkesinin "Bâşı" ve "Mâkamları", kimliği gizli bir "Teftişör"ün kente geldiği istihbaratıyla sarsılırlar ve bir otelde konakladığını öğrendikleri bu adamı her şeyin yolunda gittiğine inandırmak için harekete geçerler.

Peki, acaba kendine "Yürüyen Çiçek" diyen bu adam, gerçekten üst düzey bir "Teftişör" müdür, yoksa sıradan bir ademoğlu mu?

Kim bilir?

Gogol bilir.

"Ne gülüyorsunuz? Siz kendinize gülüyorsunuz!" (N.Gogol)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:25 Kaynak: Bültenler

Gogol, Güncel
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