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TEGEP'ten Vestel'e üç ödül - Son Dakika

TEGEP'ten Vestel'e üç ödül

12.08.2021 14:35
TEGEP'ten Vestel'e üç ödül, System.String[]

Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu'nun (TEGEP) Öğrenim ve Gelişim Ödülleri'nde Vestel, üç kategoride 2 altın ve 1 gümüş ödülün sahibi oldu.

Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu'nun (TEGEP) Öğrenim ve Gelişim Ödülleri'nde Vestel, üç kategoride 2 altın ve 1 gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten beri kurumlardaki başarılı uygulamaların görünür hale gelmesi ve ödüllendirilmesini, iyi uygulamaların paylaşılarak yaygınlaşmasını amaçlayan TEGEP'in Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sahiplerini buldu.

Ürettiği teknolojinin yanı sıra müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan Vestel, geliştirdiği projelerle "eğitimde en iyi dijital çözüm" ve "en iyi eğitim ve gelişim programı" kategorilerinde altın ödül alırken, "toplumsal katkı sağlayan gelişim programı" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Vestel Müşteri Hizmetleri Servis Akademi'nin kendi dalında uzman ve teknik kadrolar yetiştirmek amacı ile 2013 yılında hayata geçirdiği Uzmanlık Eğitimleri projesi "en iyi eğitim ve gelişim programı" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Proje kapsamında verilen eğitimler ile sahada hizmet veren teknisyenler ürün grubu bazında kurulum, müşteri bilgilendirme, arıza tespit ve çözümlerinde uzmanlaşmış, müşteri temsilcileri ise bilgi seviyesi yüksek, problem çözebilen, müşteri ilişkileri yönetiminde başarılı, iletişim ve empati becerileri güçlü, profesyonel müşteri temsilcileri haline geldi.

Beyaz eşya ürünleri için arıza teşhis ve çözüm sürelerinin kısaltılarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen Beyaz Eşya Hata Kodları Uygulaması ise "eğitimde en iyi dijital çözüm" kategorisinde altın ödüle hak kazandı.

Vestel Kadın Teknisyen Eğitim Projesi ise "toplumsal katkı sağlayan gelişim programı" kategorisinde gümüş ödülü Vestel'e getirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen Vestel, bu proje ile kadın çalışanların yetkinliklerini artırarak, iş hayatı içindeki varlıklarını kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmelerini amaçlıyor.

Hem müşteri hem de çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışan Vestel, ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin yanı sıra müşterilerinin ve çalışanlarının daha iyi deneyim yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışan bağlılığı ve müşteri memnuniyeti için aynı özen ve dikkatle çalışıyor, "Vestel'le Olur Neden Olmasın?" anlayışıyla fark yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Türkiye, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEGEP'ten Vestel'e üç ödül - Son Dakika Ekonomi


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