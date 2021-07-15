Teğmen Osman Alp'in şehadet belgesi, Manisa'daki ailesine verildi - Son Dakika

SURİYE'deki 'Bahar Kalkanı' harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) şehadet belgesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Suriye'de 'Bahar Kalkanı' harekatında görevliyken, 11 Mayıs'ta teröristlerin roketli saldırısında şehit olan, evli ve 1 çocuk babası Piyade Teğmen Osman Alp'in Muştullar Mahallesi'ndeki babaevine giden Akhisar Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, taziye dileklerini iletti. Şehidin ailesine, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı tarafından düzenlenen şehadet belgesini Kaymakam Vekili Hayri Sandıkçı verdi. Duygusal anların yaşandığı belge tesliminde tüm şehitlere rahmet dileyen Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Şehit ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun" dedi.