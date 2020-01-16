Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi - Son Dakika

Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi, Tokat'taki ailesine verildi.

Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi, Tokat'taki ailesine verildi.

Şehidin Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan annesi Nevriye Bilir'e şehadet haberini, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ayhan Ocak, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile diğer ilgililer verdi.

Şehidin evinin balkonuna ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Bilir'in 3 kardeşi bulunduğu, 6 ay önce babası Bahattin Bilir'i kaybettiği, son olarak 2 ay önce babası için okutulan mevlit dolayısıyla Tokat'a geldiği öğrenildi.

Sibel Bilir ile evli olan şehit Sinan Bilir'in naaşının yarın Tokat'ta defnedilmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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