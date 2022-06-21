Teğmen Yıldız'a acı veda - Son Dakika
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Teğmen Yıldız'a acı veda

21.06.2022 17:32
Teğmen Yıldız'a acı veda

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Sahil Güvenlik Teğmen Hüseyin Yıldız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Sahil Güvenlik Teğmen Hüseyin Yıldız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ile toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Teğmen Hüseyin Yıldız'dan (29) bir süre haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Yıldız'ın Samandağ'daki evinde öldüğü tespit edildi.

Teğmen Hüseyin Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra cenaze, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine gönderildi.

Baba evinde Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından düzenlenen askeri tören ile Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Teğmen Yıldız, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları ile defnedildi. Teğmen Hüseyin Yıldız'ın tabutu üzerindeki bayrak Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından baba İbrahim Yıldız'a teslim edildi. Cenaze törenine, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Teğmen Hüseyin Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin otopsi raporu sonrasında kesinleşeceği öğrenildi.

(Emrah Elmas - İsmail Özdemir/İHA)

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Kaynak: İHA

Hüseyin Yıldız, Samandağ, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teğmen Yıldız'a acı veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teğmen Yıldız'a acı veda - Son Dakika
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