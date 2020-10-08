Teğmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Teğmen H.K., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Teğmen H.K. hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla açılan davanın duruşması, Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, HTS ve tanık ifadelerine dayanılarak H.K.'nin ankesörlü telefon ile FETÖ imamları ile görüşüp, irtibat kurduğu öne sürüldü. Sanık H.K. ise kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, H.K'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. H.K.'nin, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağı öğrenildi.