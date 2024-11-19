Teğmenlerin ordudan ihraç talebi ile ilgili Bahçeli: Bakanlığın kararına saygı duyuyorum - Son Dakika
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Teğmenlerin ordudan ihraç talebi ile ilgili Bahçeli: Bakanlığın kararına saygı duyuyorum

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Türkiye'nin konuştuğu teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası ordudan ihraç edilme talebi hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

19.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:46
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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni üzerine 4 teğmen TSK'dan ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Olayın yankıları sürerken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" ifadelerine yer verildi.

"BAKANLIĞIN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, partisinin grup toplantısı çıkışında konuyla ilgili görüşleri soruldu. Bahçeli, teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası ordudan ihraç edilmeleri talebi ile ilgili "Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan, sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin ordudan ihraç talebi ile ilgili Bahçeli: Bakanlığın kararına saygı duyuyorum

Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Teğmen, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Teğmenlerin ordudan ihraç talebi ile ilgili Bahçeli: Bakanlığın kararına saygı duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ramazan Ertaş:
    Karaktersiz adam . 25 6 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    haksız karşısında susan dilsiz şeytandır der peygamberimiz 29 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Ben ülkedeki iyasetin karistigi hiç bir karara saygı duymuyorum 18 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Abdullah Öcalan konuşaçakmı ulu mecliste konu bu olsun bence 16 1 Yanıtla
  • Yildirim Bektas:
    Devlet bahceli devlet bahceli olali boyle olmamisti..hadi cumhur ittifaki dedi tum hakeretleri savurdugu tayip erdoganla vatan millet beka diyerek ortak oldu senelrce yanindan ayrilmadi,simdi apo ciksin meclise konussun siyaset yapsin dedi,son hamlesi tegmenler kararina bakanliga saygi duyuyorum demesi..buna 50 senelık ulkulculer şok olarak ibretle bakıyor ben ne diyeyım 10 2 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    İlk kezmi okunuyo,daha önceleri de okundu mezuniyetlerde, şimdi noldu, ne battı senin ben milliyetçiliğinin 7 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bahçelinin ülkücülüğümü kalmış milliyetçiliğimi kalmış kukladan farksız Erdoğanın meydanlarda kendisine ettiği onlarca hakarete rağmen sırf altında ki koltuk gitmesin diye Erdoğanın kuklası oldu.. Saygı duyuyormuş yazıklar olsun sana da senin ülkücülüğünede milliyetçiliğine de. 2 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Zaten canınız ne isterse onu yapıyorsunuz 1 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ya sen nasıl bir insansın ya sana uygun bir sıfat bulamıyorum 1 1 Yanıtla
  • Emir KOÇ:
    Seni Allaha havale ediyorum. Senden utanıyorum. 0 0 Yanıtla
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