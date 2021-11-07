TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar - Son Dakika

TEGUCİGALPA - Honduras'ta genel seçim öncesi hazırlıklar
07.11.2021 23:57
Yürüyüşten görüntüler Kalabalığın toplandığı alandan görüntüler TEGUCİGALPA - Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Ulusal Partisi adayı Nasry Asfura başkent Tegucigalpa'da seçim turu düzenledi.
Yürüyüşten görüntüler
Kalabalığın toplandığı alandan görüntüler TEGUCİGALPA - Honduras'ta 28 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde, Ulusal Partisi adayı Nasry Asfura başkent Tegucigalpa'da seçim turu düzenledi. Parti destekçileri, alanda hazır bulundu.
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