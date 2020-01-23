TEGV'de 25. yıl coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEGV'de 25. yıl coşkusu - Son Dakika

TEGV'de 25. yıl coşkusu

6 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında TEGV'in kuruluşunun 25. yıl kutlamaları kapsamında birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

TEGV'de 25. yıl coşkusu, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında TEGV'in kuruluşunun 25. yıl kutlamaları kapsamında birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.


25 yıldır çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan, bu kapsamda milyonlarca çocuğa ulaşan ve bunu Türkiye genelindeki on binlerce gönüllüsüyle yürüten TEGV, 25. yılını coşkuyla kutladı. Vakfın, 22 yıldır Van'da çalışmalarını yürüten Feyyaz Tokar Eğitim Parkı, 25. yıl kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlediği resim çalışmaları, şiir, dans, müzik, oyun etkinlikleri ile bu özel ve güzel günü unutulmaz kıldı. Gönüllülerle bu özel gün için düzenlenen kahvaltı organizasyonu, yıllar içerisinde oluşan "TEGV'de bir aile olma" fikrinin en güzel fotoğrafı oldu. - VAN

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması
Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:56:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEGV'de 25. yıl coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]