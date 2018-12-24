Son Dakika Haberleri: Tegv'de 'İş Güvenliği ve Sağlığı' Eğitimi

Tegv'de 'İş Güvenliği ve Sağlığı' Eğitimi

2 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı çalışanlarına ve gönüllülerine yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.

Tegv'de 'İş Güvenliği ve Sağlığı' Eğitimi, System.String[]
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı çalışanlarına ve gönüllülerine yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.

TEGV ve Van Teknik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) şirketinin ortak çalışması ile İş Güvenliği Uzmanı Yasin Akgün tarafından 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi. Verilen eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, hedefi ve kapsamı, risk değerlendirmesi, iş kazaları ve kapsamı gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.

Ayrıca, eğitimler neticesinde yazılı sınava tabi tutulan katılımcılara 3 yıl geçerli eğitim sertifikası verileceği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Van, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Güncel
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