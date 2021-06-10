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TEGV'den Gaziantepli çocuklara müjde! - Son Dakika

TEGV'den Gaziantepli çocuklara müjde!

10.06.2021 09:08
TEGV'den Gaziantepli çocuklara müjde!, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın, faaliyete geçtiği 2003 yılından bu yana 90 bine yakın çocuğa ulaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı'nda, Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu desteği ile Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi açıldı.

Türkiye'nin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek üzere çalışmalarını sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu'nun sağladığı kaynakla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı'nda,Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi açılışını yaptı.

9 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen açılış törenine, Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu Guvernörü Dr. Serhan Antalyalı, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu üyelerinin yanı sıra Gaziantep protokolü temsilcileri katıldı.

TEGV'in stratejik planı dahilinde ilki Kasım 2018'de açılan Tasarım ve Beceri Atölyelerinin sayısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı'nda açılışı yapılan atölye ile 23'e ulaştı.TEGV, fiziki altyapısı uygun olan tüm etkinlik noktalarında Tasarım ve Beceri Atölyeleri açmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı açılışta yaptığı konuşmada, "TEGV'in eğlenerek öğrenme modelinin temelini oluşturan ve atölyelerle donatılan etkinlikleri, dünyada genel kabul görmüş etkili bir öğrenme modeli. Tasarım ve Beceri Atölyelerimizde çocuklarımız ileri teknolojik içeriklerle, deneylerle yaparak öğrenecekler. Düşler Atölyesinde uygulanan plastik sanat etkinlikleri ile yeteneklerini keşfedecekler, yeni beceriler kazanacaklar. Projeye sağladıkları değerli kaynak için Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu' nuna çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu Guvernörü Dr. Serhan Antalyalı da Gaziantepli çocukların mutluluğuna ortak olmanın keyfini yaşadıklarını belirterek: "Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu olarak TEGV ile birlikte geniş kapsamlı bir işbirliği yaptık. Bugün bu işbirliğinin bir parçası olan Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atöyesi'nin açılışları için bir aradayız. Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonunun 7 çalışma alanından biri olan eğitim konusunda, Gaziantepli çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için destek verdiğimiz için çok mutluyuz"dedi.

Açılışa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin tüm konuklara hoş geldiniz diyerek başlattığı konuşmasında, şu anda dünyada en önemli konunun yetişmiş insan gücü olduğuna değinerek, eğitimin, dünyanın içinden geçtiği Pandemi döneminde öneminin daha da arttığını belirtti ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı. Şahin "Gaziantep'in bir sanayi ve kültür şehri olmasının yanı sıra, eğitim ve bilim şehri olmasını da istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız en büyük harcama eğitim alanında. Artık altyapı belediyeciliği anlayışının yerini sosyal-kültürel belediyecilik aldı. Biz de Gaziantep Belediyesi olarak bu konuda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Eğlenceli ve multi-disipliner bir öğrenme modeli

TEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurduğu Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. Çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle atölye, çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlıyor.

Sanatla tanışma fırsatı sunuyor

Düşler Atölyesi ise çocukların, sanatın temel kavramlarıyla tanışmalarını ve sanata ilgi duymalarını amaçlayan bir atölye. Bu etkinlikte çocukların, hazır şablon uygulamalardan uzak, farklı konular, malzeme ve uygulama biçimleri hakkında bilgi edinmeleri, ardından kendi yapabilecekleriyle ilgili keşiflerde bulunmaları ve haklarında bilgi edinebilecekleri bazı sanatçı ve eserlerini tanımaları hedefleniyor.

Gaziantepli çocukların buluşma noktası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı, kurulduğu 2003 yılından bugüne kadar, Uzaktan Eğitim programları dahil 4.855 gönüllüsünün desteğiyle 81.666 çocuğa ulaştı.

Eğitim Parkı, açılan yeni atölyeleriyle koridorlarının çocuklarla dolacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

TEGV'den Gaziantepli çocuklara müjde!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TEGV'den Gaziantepli çocuklara müjde! - Son Dakika


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