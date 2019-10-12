Son Dakika Haberleri: TEGV'den Kızılay'a kan bağışı
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TEGV'den Kızılay'a kan bağışı

11 dakika önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüleri 'Cana kan ol' sloganı ile Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

TEGV'den Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüleri 'Cana kan ol' sloganı ile Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.


Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı'nda gerçekleşen kan bağışı kampanyasına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, bu anlamlı projeden ötürü TEGV gönüllülerini tebrik etti. Kampanyada konuşan TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram ise yapılan her kan bağışı ile 3 cana hayat, doğaya ise bir fidan bağışlandığını vurgulayarak, "Burada oluşturduğumuz stantlarda 60 kan ve kök hücre bağışı yapılmış oldu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez hanımefendinin de destek sunduğu bu önemli sosyal sorumluluk projesi, Türkiye çapında örnek gösterilecek değerli bir proje oldu. Ben bu kapsamda projede emeği olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, bağışlanan kanların canlara hayat olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Etkinlikte ayrıca 15 yılda 40'ıncı kan bağışında bulunan Cahit Ayyıldız adlı gönüllüye özel altın madalyası takdim edildi. - VAN

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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