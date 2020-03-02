TEGV'in tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEGV'in tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika

TEGV'in tasarım ve beceri atölyesi açıldı

7 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Antalya Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı'nda kurulan tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

TEGV'in tasarım ve beceri atölyesi açıldı, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Antalya Suna- İnan Kıraç Eğitim Parkı'nda kurulan tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce çocuğa nitelikli eğitim desteği veren TEGV'in, tasarım ve beceri atölyelerine en son Antalya Suna-İnan Kıraç Parkı'nda gerçekleşen açılışla bir yenisi daha eklendi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, açılışta yaptığı konuşmada, çocukları özgün eğitim modeliyle buluşturmak için son yıllarda çeşitli illerde 15 tasarım ve beceri atölyesi açtıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

Açıldığı 2001'den buyana yaklaşık 5 bin gönüllüsüyle 71 bin çocuğa ulaşan Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı'nın, 2018-2019 Etkinlik Döneminde 6 bin 300 çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturduğu belirtildi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İnan Kıraç, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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