Son Dakika Haberleri: TEGV İzmir'de tasarım ve beceri atölyesi açtı
Son Dakika Güncel TEGV İzmir'de tasarım ve beceri atölyesi açtı

TEGV İzmir'de tasarım ve beceri atölyesi açtı

1 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İzmir'de öğrencilere yönelik tasarım ve beceri atölyesi açtı.

TEGV İzmir'de tasarım ve beceri atölyesi açtı, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İzmir'de öğrencilere yönelik tasarım ve beceri atölyesi açtı.

Gümüşpala Mahallesi'nde açılan, ilkokul çağındaki öğrencilerin tasarım becerilerini ve yaratıcılılıklarını geliştirmesine olanak veren atölye, 3D baskı cihazı, robot kit ve kodlama platformla donatıldı.

"Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla açılan atölyeyle, çocukların problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, açılışta, tasarım ve beceri atölyelerinin ilkini Tekirdağ'da kurduklarını anımsattı.

İzmir'deki atölyenin de bu zincirinin 6'ıncısı olduğunu vurgulayan Tosyalı, "İnşallah bunları artırmayı planlıyoruz. Bize destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, eski milli basketbolcu Efe Aydan da katıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Gümüşpala, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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